Переход Гехи в "Ливерпуль" сорвался

Ожидаемый переход капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи в "Ливерпуль" сорвался в последний момент.

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Гехи в размере 35 миллионов фунтов.



Как сообщает BBC, Гехи даже получил от "Пэлас" разрешение пройти медобследование в Лондоне, чтобы затем подписать долгосрочный контракт с "Ливерпулем".



Однако в последний момент "Пэлас" отказался от продажи 25-летнего защитника, потому что не смог подыскать тому адекватную замену.



"Пэлас" успел подписать 19-летнего защитника "Тулузы" Жейде Канво, но тот больше является приобретением на перспективу.



А вот Игоря Жулио "Пэлас" упустил, потому что защитник "Брайтона" предпочел "орлам" "Вест Хэм".



Добавим, контракт Гехи истекает следующим летом, поэтому в январе "Пэлас" может вернуться к идее с продажей Марка.