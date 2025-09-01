Переход Гехи в "Ливерпуль" сорвался
Ожидаемый переход капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи в "Ливерпуль" сорвался в последний момент.
На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Гехи в размере 35 миллионов фунтов.
Как сообщает BBC, Гехи даже получил от "Пэлас" разрешение пройти медобследование в Лондоне, чтобы затем подписать долгосрочный контракт с "Ливерпулем".
Однако в последний момент "Пэлас" отказался от продажи 25-летнего защитника, потому что не смог подыскать тому адекватную замену.
"Пэлас" успел подписать 19-летнего защитника "Тулузы" Жейде Канво, но тот больше является приобретением на перспективу.
А вот Игоря Жулио "Пэлас" упустил, потому что защитник "Брайтона" предпочел "орлам" "Вест Хэм".
Добавим, контракт Гехи истекает следующим летом, поэтому в январе "Пэлас" может вернуться к идее с продажей Марка.
01.09.2025 23:10
Просмотров: 480
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Далбени
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий