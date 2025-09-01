Переход Гехи в "Ливерпуль" сорвался

Марк Гехи Ожидаемый переход капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи в "Ливерпуль" сорвался в последний момент.

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Гехи в размере 35 миллионов фунтов.

Как сообщает BBC, Гехи даже получил от "Пэлас" разрешение пройти медобследование в Лондоне, чтобы затем подписать долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

Однако в последний момент "Пэлас" отказался от продажи 25-летнего защитника, потому что не смог подыскать тому адекватную замену.

"Пэлас" успел подписать 19-летнего защитника "Тулузы" Жейде Канво, но тот больше является приобретением на перспективу.

А вот Игоря Жулио "Пэлас" упустил, потому что защитник "Брайтона" предпочел "орлам" "Вест Хэм".

Добавим, контракт Гехи истекает следующим летом, поэтому в январе "Пэлас" может вернуться к идее с продажей Марка.




