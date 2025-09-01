"Арсенал" отправил Кивера и Виейра в аренду

"Арсенал" объявил об уходе защитника Якуба Кивера в "Порту" и полузащитника Фабиу Виейра в "Гамбург" на правах аренды.

Кивер показал себя очень ценным игроком в концовке прошлого сезона, когда травмы разъединили связку Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса в центре обороны "Арсенала".



Приход Пьеро Инкапье из "Байера" позволил "Арсеналу" отпустить Кивера за игровой практикой в "Порту", который взял на себя обязательство выкупить 25-летнего поляка за 24 миллиона фунтов.



А 25-летний Виейра, прибывший в "Арсенал" из "Порту" в 2022 году, отправился в "Гамбург" на правах аренды с опцией выкупа.