"Арсенал" отправил Кивера и Виейра в аренду
"Арсенал" объявил об уходе защитника Якуба Кивера в "Порту" и полузащитника Фабиу Виейра в "Гамбург" на правах аренды.
Кивер показал себя очень ценным игроком в концовке прошлого сезона, когда травмы разъединили связку Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса в центре обороны "Арсенала".
Приход Пьеро Инкапье из "Байера" позволил "Арсеналу" отпустить Кивера за игровой практикой в "Порту", который взял на себя обязательство выкупить 25-летнего поляка за 24 миллиона фунтов.
А 25-летний Виейра, прибывший в "Арсенал" из "Порту" в 2022 году, отправился в "Гамбург" на правах аренды с опцией выкупа.
01.09.2025 22:40
