"Тоттенхэм" взял в аренду Коло-Муани

"Тоттенхэм" взял в аренду до конца сезона нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани.

В 2023 году ПСЖ приобрел Коло-Муани у "Айнтрахта" за 73 миллиона фунтов, однако Рандаль не нашел своего места на "Парк де Пренс".



На вторую половину прошлого сезона Коло-Муани был отправлен в аренду в "Ювентус", где проявил себя с лучшей стороны, забив восемь голов в 16 матчах Серии А.



Однако "Ювентусу" не удалось договориться о возвращении 26-летнего француза, чем и воспользовался "Тоттенхэм".



Добавим, Коло-Муани будет выступать за команду Томаса Франка под 39-м номером.