"Тоттенхэм" взял в аренду Коло-Муани
"Тоттенхэм" взял в аренду до конца сезона нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани.
В 2023 году ПСЖ приобрел Коло-Муани у "Айнтрахта" за 73 миллиона фунтов, однако Рандаль не нашел своего места на "Парк де Пренс".
На вторую половину прошлого сезона Коло-Муани был отправлен в аренду в "Ювентус", где проявил себя с лучшей стороны, забив восемь голов в 16 матчах Серии А.
Однако "Ювентусу" не удалось договориться о возвращении 26-летнего француза, чем и воспользовался "Тоттенхэм".
Добавим, Коло-Муани будет выступать за команду Томаса Франка под 39-м номером.
01.09.2025 22:15
Я думаю, что в этом составе он лишни
