Гертрюйда арендован "Сандерлендом"

"Сандерленд" объявил о переходе в клуб защитника немецкого "РБ Лейпциг" Лутсхарела Гертрюйды.

Сезон аренды Гертрюйды обойдется "Сандерленду" в 2.5 млн. фунтов, и при желании "черные коты" затем смогут выкупить 25-летнего голландца за 18.2 млн. фунтов.



Проведя 12 лет в системе "Фейеноорда", прошлым летом Гертрюйда прибыл в "РБ Лейпциг", где сыграл 35 матчей в сезоне 2024/25.



Вместе с "Фейеноордом" Гертрюйда выигрывал Эредивизию, Кубок Голландии, а также достигал финала Лиги Конференций.