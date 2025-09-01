"Юнайтед" продал Антони в "Реал Бетис"

Антони "Манчестер Юнайтед" объявил о продаже вингера Антони в испанский "Реал Бетис".

"Юнайтед" получит за Антони 25 миллионов евро (21.6 млн. фунтов), а также сможет рассчитывать на долю в 50 процентов от последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.

Антони забил девять голов в 26 матчах за "Реал Бетис" в течение своей аренды во второй половине прошлого сезона.

"Реал Бетис" с самого начала был приоритетным вариантом для Антони, и перед самым закрытием летнего трансферного окна клуб из Севильи согласовал возвращение 25-летнего игрока сборной Бразилии.

Антони забил 12 голов в 96 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" за 86 млн. фунтов летом 2022, завоевав с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.




Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 21:05

  1. leysan 01.09.2025 21:57 # leysan
    В Севильском дерби сойдутся два чела, испортивших себе в МЮ карьеры

    (ответить)

  2. yamateh 01.09.2025 21:48 # yamateh
    Жесть конечно

    (ответить)

  3. justnick 01.09.2025 21:17 # justnick
    Легенда ептвмт

    (ответить)

