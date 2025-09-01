Расмус Хейлунд отправился в "Наполи"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд был арендован итальянским "Наполи" до конца сезона 2025/26.

Арендное соглашение по Хейлунду предусматривает обязательство по выкупу за 50 миллионов евро (43.2 млн. фунтов), если "Наполи" квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Этим летом Хейлунд выражал готовность сражаться за место в составе "Юнайтед", однако приход Беньямна Шешко и отсутствие игровых минут на старте нового сезона заставили Расмуса передумать.



Хейлунд выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 млн. фунтов в августе 2023, забив 26 голов в 95 матчах. Вместе с "красными дьяволами" 22-летний норвежец завоевал Кубок Англии.