"Вулверхэмптон" приобрел Толу Арокодаре

"Вулверхэмптон" приобрел нападающего бельгийского "Генка" Толу Арокодаре за 24 миллиона фунтов.

Арокодаре подписал с "Вулверхэмптоном" контракт до 2029 года и будет призван усилить атаку "волков", которые после трех первых туров занимают последнее место в Премьер-Лиге с нулем набранных очков.



Прежде поиграв в Латвии, Германии и Франции, в январе 2023 Арокодаре присоединился к "Генку", за который в прошлом сезоне забил 21 гол в бельгийском первенстве, завоевав "Золотую бутсу".



За сборную Нигерии 24-летний нападающий провел четыре матча, забив один гол.