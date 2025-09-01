"Вулверхэмптон" приобрел Толу Арокодаре
"Вулверхэмптон" приобрел нападающего бельгийского "Генка" Толу Арокодаре за 24 миллиона фунтов.
Арокодаре подписал с "Вулверхэмптоном" контракт до 2029 года и будет призван усилить атаку "волков", которые после трех первых туров занимают последнее место в Премьер-Лиге с нулем набранных очков.
Прежде поиграв в Латвии, Германии и Франции, в январе 2023 Арокодаре присоединился к "Генку", за который в прошлом сезоне забил 21 гол в бельгийском первенстве, завоевав "Золотую бутсу".
За сборную Нигерии 24-летний нападающий провел четыре матча, забив один гол.
01.09.2025 19:50
