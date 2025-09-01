"Арсенал" продал Локонгу в "Гамбург"

Альбер Самби Локонга Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был продан в немецкий "Гамбург".

Локонга прибыл в "Арсенал" из родного "Андерлехта" в июле 2021. С тех пор Альбер Самби сыграл 39 матчей за "канониров", включая 24 в своем дебютном сезоне.

Позже 25-летний бельгиец успел побывать в "Кристал Пэлас", "Лутоне" и "Севилье" на правах аренды, но второго шанса в "Арсенале" так не получил.

Теперь Локонга покидает "Арсенал" насовсем и будет выступать за "Гамбург". Стоимость трансфера составила около 2.5 млн. фунтов.




Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 19:20

Количество просмотров Просмотров: 636

  1. ben-arfa 01.09.2025 20:15 # ben-arfa
    15 млн на этот мусор, скаутская система тогда давала жару

    (ответить)

  2. theo-zm 01.09.2025 19:35 # theo-zm
    На следующий год его продадут в апл за 50+

    (ответить)

  3. thegodfather 01.09.2025 19:21 # thegodfather
    Рекордная продажа в истории арсенала
    Поздравим

    (ответить)

