"Арсенал" продал Локонгу в "Гамбург"
Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был продан в немецкий "Гамбург".
Локонга прибыл в "Арсенал" из родного "Андерлехта" в июле 2021. С тех пор Альбер Самби сыграл 39 матчей за "канониров", включая 24 в своем дебютном сезоне.
Позже 25-летний бельгиец успел побывать в "Кристал Пэлас", "Лутоне" и "Севилье" на правах аренды, но второго шанса в "Арсенале" так не получил.
Теперь Локонга покидает "Арсенал" насовсем и будет выступать за "Гамбург". Стоимость трансфера составила около 2.5 млн. фунтов.
01.09.2025 19:20
Просмотров: 636
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
15 млн на этот мусор, скаутская система тогда давала жару
(ответить)
На следующий год его продадут в апл за 50+
(ответить)
Рекордная продажа в истории арсенала
Поздравим
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий