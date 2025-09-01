"Арсенал" продал Локонгу в "Гамбург"

Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был продан в немецкий "Гамбург".

Локонга прибыл в "Арсенал" из родного "Андерлехта" в июле 2021. С тех пор Альбер Самби сыграл 39 матчей за "канониров", включая 24 в своем дебютном сезоне.



Позже 25-летний бельгиец успел побывать в "Кристал Пэлас", "Лутоне" и "Севилье" на правах аренды, но второго шанса в "Арсенале" так не получил.



Теперь Локонга покидает "Арсенал" насовсем и будет выступать за "Гамбург". Стоимость трансфера составила около 2.5 млн. фунтов.