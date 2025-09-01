"Брайтон" продал Энсисо в "Страсбур"
"Брайтон" продал атакующего полузащитника Хулио Энсисо во французский "Страсбур" за 16 миллионов фунтов.
Энсисо представлял "Брайтон" после своего перехода из "Либертада" за 9.5 млн. фунтов в январе 2023, забив пять голов в 57 матчах за "чаек".
На вторую половину прошлого сезона "Брайтон" отправил Энсисо в аренду в "Ипсвич", а сейчас решил продать 21-летнего игрока сборной Парагвая.
В "Страсбуре", который имеет общих с "Челси" владельцев, Энсисо получил четырехлетний контракт. По слухам, боссы из BlueCo видят у Хулио потенциал стать игроком "синих" в будущем.
01.09.2025 18:55
