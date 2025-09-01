"Борнмут" приобрел Велько Милосавлевича
"Борнмут" приобрел центрального защитника сербской "Црвены Звезды" Велько Милосавлевича за 13 миллионов фунтов.
18-летний Милосавлевич подписал с "Борнмутом" контракт на пять лет и поможет команде Андони Ираолы справиться с потерей Дина Хейсена и Ильи Забарного.
В прошлом сезоне Милосавлевич стал третьим самым молодым дебютантом в истории "Црвены Звезды". Велько принял участие в 14 матчах сербского первенства и завоевал с командой из Белграда титул.
"Борнмут" называет Милосавлевича "финальным дополнением" к своей команде, поэтому прочих приобретений от "вишенок" до закрытия трансферного окна ждать не стоит.
01.09.2025 18:35
Просмотров: 103
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: