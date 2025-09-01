"Борнмут" приобрел Велько Милосавлевича

"Борнмут" приобрел центрального защитника сербской "Црвены Звезды" Велько Милосавлевича за 13 миллионов фунтов.

18-летний Милосавлевич подписал с "Борнмутом" контракт на пять лет и поможет команде Андони Ираолы справиться с потерей Дина Хейсена и Ильи Забарного.



В прошлом сезоне Милосавлевич стал третьим самым молодым дебютантом в истории "Црвены Звезды". Велько принял участие в 14 матчах сербского первенства и завоевал с командой из Белграда титул.



"Борнмут" называет Милосавлевича "финальным дополнением" к своей команде, поэтому прочих приобретений от "вишенок" до закрытия трансферного окна ждать не стоит.