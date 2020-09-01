Закрытие летнего трансферного окна-2025 — LIVE!

FAPL.ru - Английский футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2025 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 19 часов по британскому времени (или в 21 час по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.





Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 18:10

Количество просмотров Просмотров: 2078

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tua 01.09.2025 18:43 # imf-tua
    ЕС планирует следить за поездами идущими в Калининград

    Еврокомиссия увеличит финансирование Литвы для контроля российских поездов, идущих в Калининград
    — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

    Она лично видела один из таких поездов и подчеркнула, что поддержка, включающая закупку вертолетов, — часть программы 2021 года по укреплению границ Литвы с бюджетом 327 млн евро.

    Ранее сообщалось, что РФ строит в Калининграде гигантскую станцию радиоразведки диаметром до 1600 м в 25 км от границы НАТО.

    Поздняков.Подписаться

    (ответить)

  2. bembo 01.09.2025 18:41 # bembo
    оперативно блять!
    михайло, ты в курсе что оконо через 2 часа закрывается, а не в 24:00?

    (ответить)

  3. hammersmith 01.09.2025 18:38 # hammersmith
    фига рыгайло опомнился

    (ответить)

  4. gidro-met 01.09.2025 18:29 # gidro-met
    После продажи молодого Алекса Матоса в Шеффилд , теперь ещё и продажа Омари Келлимана в Кардифф...19 лет , брали у Виллы за 20 лямов а оказался стеклом

    (ответить)

  5. bangladesh 01.09.2025 18:27 # bangladesh
    Михааааа че там с Гэхи, отменой попахивает

    (ответить)

  6. hachidio 01.09.2025 18:25 # hachidio
    А помните, была такая страна - украина?

    (ответить)

  7. bangladesh 01.09.2025 18:23 # bangladesh
    по Джаксону аренда как говорится на "лоха". Мусиала отлетел в таверну надолго, нужен хоть какой то бекап. понятное дело, что Баварка выкупать его не будет.

    (ответить)

  8. bangladesh 01.09.2025 18:21 # bangladesh
    с ЛФК все ясно, покупки закончены, ждем на выход Эллиота и мб Гомеца

    (ответить)

  9. bangladesh 01.09.2025 18:19 # bangladesh
    первый

    (ответить)

  10. hachidlo 01.09.2025 18:18 # hachidlo
    НАКАНЕЦТА

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: