Закрытие летнего трансферного окна-2025 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2025 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 19 часов по британскому времени (или в 21 час по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
01.09.2025 18:10
