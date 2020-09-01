Закрытие летнего трансферного окна-2025 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2025 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 19 часов по британскому времени (или в 21 час по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.





