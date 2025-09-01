"Ньюкасл" согласовал покупку Висса

Бриан Мбемо "Ньюкасл" согласовал покупку нападающего "Брентфорда" Йоана Висса за 55 миллионов фунтов.

Только накануне Висса разразился гневным заявлением, потребовав от "Брентфорда" сдержать слово и отпустить его из клуба.

Вслед за этим "Ньюкасл" улучшил свое предложение по Висса за 55 млн. фунтов, и "Брентфорд" согласился отпустить 28-летнего игрока сборной ДР Конго, сообщает Sky Sports.

В данный момент Висса занят формальностями, после которых он сможет присоединиться к "сорокам".

Висса станет второй большой потерей "Брентфорда" в атаке этим летом после Бриана Мбемо, проданного в "Манчестер Юнайтед" за 71 млн. фунтов, включая бонусы.




Метки Брентфорд, Висса, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 246




Поиск: