"Ньюкасл" согласовал покупку Висса

"Ньюкасл" согласовал покупку нападающего "Брентфорда" Йоана Висса за 55 миллионов фунтов.

Только накануне Висса разразился гневным заявлением, потребовав от "Брентфорда" сдержать слово и отпустить его из клуба.



Вслед за этим "Ньюкасл" улучшил свое предложение по Висса за 55 млн. фунтов, и "Брентфорд" согласился отпустить 28-летнего игрока сборной ДР Конго, сообщает Sky Sports.



В данный момент Висса занят формальностями, после которых он сможет присоединиться к "сорокам".



Висса станет второй большой потерей "Брентфорда" в атаке этим летом после Бриана Мбемо, проданного в "Манчестер Юнайтед" за 71 млн. фунтов, включая бонусы.