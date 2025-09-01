"Тоттенхэм" договорился насчет аренды Коло-Муани
"Тоттенхэм" достиг договоренности насчет аренды нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани.
По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" возьмет Коло-Муани в аренду до конца сезона 2025/26 без опции или обязательства по выкупу.
Вторую половину прошлого сезона 26-летний француз провел в "Ювентусе", где забил 10 голов в 22 матчах с учетом всех соревнований.
"Ювентус" пытался вернуть Коло-Муани, однако сделка сорвалась, и этим не преминул воспользоваться "Тоттенхэм".
Добавим, два года назад ПСЖ потратил 76.4 млн. фунтов на приобретение Коло-Муани у "Айнтрахта".
01.09.2025 16:05
Последние комментарии:
Тоттенхэм сначала переиграл пСЖ по игре , а теперь и их форварда забрал .
Вот вам и АПЛ!
(ответить)
