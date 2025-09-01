"Тоттенхэм" договорился насчет аренды Коло-Муани

Рандаль Коло-Муани "Тоттенхэм" достиг договоренности насчет аренды нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани.

По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" возьмет Коло-Муани в аренду до конца сезона 2025/26 без опции или обязательства по выкупу.

Вторую половину прошлого сезона 26-летний француз провел в "Ювентусе", где забил 10 голов в 22 матчах с учетом всех соревнований.

"Ювентус" пытался вернуть Коло-Муани, однако сделка сорвалась, и этим не преминул воспользоваться "Тоттенхэм".

Добавим, два года назад ПСЖ потратил 76.4 млн. фунтов на приобретение Коло-Муани у "Айнтрахта".




Метки Коло-Муани, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 16:05

Количество просмотров Просмотров: 518

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 01.09.2025 16:18 # gidro-met
    Тоттенхэм сначала переиграл пСЖ по игре , а теперь и их форварда забрал .

    Вот вам и АПЛ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: