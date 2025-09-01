"Тоттенхэм" договорился насчет аренды Коло-Муани

"Тоттенхэм" достиг договоренности насчет аренды нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани.

По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" возьмет Коло-Муани в аренду до конца сезона 2025/26 без опции или обязательства по выкупу.



Вторую половину прошлого сезона 26-летний француз провел в "Ювентусе", где забил 10 голов в 22 матчах с учетом всех соревнований.



"Ювентус" пытался вернуть Коло-Муани, однако сделка сорвалась, и этим не преминул воспользоваться "Тоттенхэм".



Добавим, два года назад ПСЖ потратил 76.4 млн. фунтов на приобретение Коло-Муани у "Айнтрахта".