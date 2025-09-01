"Астон Вилла" подписала Линделефа

"Астон Вилла" подписала свободным агентом бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линдлефа.

Линделеф покинул "Юнайтед" в конце прошлого сезона, сыграв 284 матча за клуб с "Олд Траффорд" в течение восьми лет.



Вместе с "Юнайтед" Линделеф, на счету которого 71 матч за сборную Швеции, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги.



Помимо 31-летнего Линделефа, "Вилла" также работает над приглашением полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта и вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо на правах аренды.