"Фенербахче" согласовал покупку Эдерсона

Турецкий "Фенербахче" согласовал приобретение голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.

Эдерсон не сыграл ни минуты в новом сезоне, пропустив и победу над "Вулверхэмптоном", и поражения от "Тоттенхэма" с "Брайтоном".



В предыдущие недели Эдерсона настойчиво сватали в "Галатасарай", чей запрос насчет 32-летнего бразильца был отклонен на прошлой неделе.



Тем не менее, Эдерсон все равно покидает "Сити", потому что "Фенербахче", другой турецкий клуб, достиг принципиальной договоренности насчет покупки голкипера примерно за 12 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.



Продажа Эдерсона откроет дверь к переходу в "Сити" Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ. 26-летний итальянец будет конкурировать за игровые минуты с Джеймсом Траффордом и Штефаном Ортегой.