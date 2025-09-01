"Вилла" обсуждает аренду Санчо
"Астон Вилла" ведет переговоры насчет аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Санчо нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и в идеале "красные дьяволы" предпочли бы избавиться от Джейдона насовсем.
Ранее этим летом "Юнайтед" не удалость продать Санчо в "Челси" и затем в "Рому", потому что Джейдону не удалось договориться с этими клубами по зарплате.
От летнего трансферного окна остается менее суток, поэтому "Юнайтед" неохотно согласился рассмотреть варианты с уходом Санчо в аренду на второй сезон подряд, и сейчас "Вилла" пытается этим воспользоваться.
Sky Sports добавляет, что интерес к 25-летнему англичанину также существует из Турции и Саудовской Аравии, где трансферное окно закрывается 11 и 12 сентября, соответственно.
01.09.2025 08:00
