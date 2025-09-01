"Ливерпуль" отправил Цимикаса в "Рому"

"Ливерпуль" отправил своего левого защитника Костаса Цимикаса в аренду в итальянскую "Рому".

В этом сезоне Цимикас стал только третьим выбором главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота на своей позиции, оказавшись за спиной не только Энди Робертсона, но и новичка Милоша Керкеза.



Желание играть регулярно подтолкнуло Цимикаса к переходу в "Рому", которая арендовала 29-летнего грека до конца сезона с полным покрытием зарплаты.



Цимикас провел 115 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях после перехода из "Олимпиакоса" в 2020 году, выиграв с "красными" титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Цимикас взял 12-й номер в "Роме", с которой сможет выступить в Лиге Европы.