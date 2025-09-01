"Ливерпуль" согласовал покупку Исака за 125 миллионов фунтов

"Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.

Около месяца назад "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 110 млн. фунтов по Исаку, наотрез отказавшись обсуждать уход своего бомбардира.



Однако с течением времени "Ньюкасл" смягчил свою позицию, что связано с настойчивыми требованиями Исака отпустить его из клуба. Александер наотрез отказался играть за "сорок" и тренировался отдельно от партнеров по команде.



На днях "Ньюкасл" приобрел нападающего Ника Вольтемаде из "Штутгарта" за 69 млн. фунтов, вскоре после чего "Ливерпуль" вновь вышел на контакт с "сороками", и на сей раз стороны быстро договорились.



Изначально оценивая Исака в 150 млн. фунтов, в итоге "Ньюкасл" согласился отпустить 25-летнего шведа в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов, что все равно станет рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв переход Мойсеса Кайседо в "Челси" из "Брайтона" за 115 млн. фунтов летом 2023.



Как сообщает Sky Sports, в понедельник утром Исак пройдет медобследование, после чего подпишет с "Ливерпулем" контракт на шесть лет.