"Ливерпуль" согласовал покупку Исака за 125 миллионов фунтов

Александер Исак "Ливерпуль" согласовал приобретение нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.

Около месяца назад "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 110 млн. фунтов по Исаку, наотрез отказавшись обсуждать уход своего бомбардира.

Однако с течением времени "Ньюкасл" смягчил свою позицию, что связано с настойчивыми требованиями Исака отпустить его из клуба. Александер наотрез отказался играть за "сорок" и тренировался отдельно от партнеров по команде.

На днях "Ньюкасл" приобрел нападающего Ника Вольтемаде из "Штутгарта" за 69 млн. фунтов, вскоре после чего "Ливерпуль" вновь вышел на контакт с "сороками", и на сей раз стороны быстро договорились.

Изначально оценивая Исака в 150 млн. фунтов, в итоге "Ньюкасл" согласился отпустить 25-летнего шведа в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов, что все равно станет рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв переход Мойсеса Кайседо в "Челси" из "Брайтона" за 115 млн. фунтов летом 2023.

Как сообщает Sky Sports, в понедельник утром Исак пройдет медобследование, после чего подпишет с "Ливерпулем" контракт на шесть лет.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 03:35

  1. ska-skvo 01.09.2025 04:44 # ska-skvo
    Мешки сука ебанные.

  2. ooaaaa 01.09.2025 04:34 # ooaaaa
    ну вот и отлично

    с таким мертвым салахом, туда уже надо понга на правый фланг ставить ему в конкуренцию. и омолаживать нападение!

  3. kellborn 01.09.2025 04:01 # kellborn
    Игрок топ, но это пиздец вызов для Слота. Не удивлюсь, если он не придумает, как его норм вписать в состав и все будет хуже у ЛФК.

    Трансфер явно Хьюзовский. Слот даже говорил, что ему нахер Исак не нужен

  4. hammersmith 01.09.2025 03:39 # hammersmith
    Ну эта топ

