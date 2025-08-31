Артета: "Мы старались одержать победу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил что планом его команды на матч против "Ливерпуля" было одержать победу.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" оказался небогат на опасные моменты, и "Ливерпуль" вырвал победу 1:0 в концовке только благодаря голу Доминика Собослаи со штрафного.



"Арсенал" нанес лишь один удар в створ и был обильно критикуем за чересчур осторожную манеру игры, однако Артета уверяет, что это впечатление обманчиво, и "канониры" стремились забрать все три очка.



"Мы следовали своему плану на игру не для того, чтобы они ("Ливерпуль") испытывали разочарование. Мы следовали ему, чтобы одержать победу".



"Думаю, мы повысили уровень своей игры и доминировали, и им пришлось прибавить, особенно с 60-й до 78-й минуты, когда вы могли видеть, насколько упорной была борьба".



"А когда это происходит, игра может быть решена двумя способами. Первый — это индивидуальная ошибка, а второй — момент волшебства. Они создали этот момент, и он был невероятен. Это принесло им победу и сделало разницу, ничего кроме", — цитирует Артету Evening Standard.