Родри раскритиковал "Сити" за "детские ошибки"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри раскритиковал свою команду за "детские ошибки" против "Брайтона".

В воскресенье "Сити" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Брайтона", и Родри признает, что "горожане" не показали своей лучшей игры в этом матче Премьер-Лиги.



Однако Родри беспокоит не только качество футбола "Сити", но и то, что его команда совершает грубые ошибки, которые оборачиваются голами соперника.



"Я расстроен, потому что мы — "Манчестер Сити", и мы приехали сюда за победой, но реальность оказалась другой. Мы не соответствуем своему уровню уже очень, очень давно. Чтобы вернуться на него, нужно взять себя в руки. Мы хорошо начали, но во втором тайме мы слегка сбавили обороты. У себя дома они ("Брайтон") оказывают давление, а мы совершили две ошибки, и счет стал 2:1".



"Мы не дотягиваем до своего уровня. Дело в команде и переменах. Новые игроки должны адаптироваться, и это сложно, когда команда так сильно меняется. Такова наша реальность, это не оправдание, и мы должны понимать, что так мы ничего не добьемся".



"Думаю, мы контролировали игру, хотя и не были на высоте. Мы не провели свой лучший матч, но мы должны были побеждать, потому что оба гола пропустили после двух больших ошибок и контратак. Некоторые из совершенных нами ошибок были детскими ошибками — не хватило концентрации и внимания. Реальность такова, что нам нужно повысить свой уровень, если мы хотим за что-нибудь побороться", — сообщил Родри Sky Sports.