Собослаи принес "Ливерпулю" победу над "Арсеналом"

Гол Доминика Собослаи со штрафного позволил "Ливерпулю" вырвать победу 1:0 против "Арсенала" и уйти на международный перерыв единоличным лидером Премьер-Лиги.

В стартовый состав "красных" вернулся Алексис Макаллистер, заменив Кертиса Джонса.



Травмированного Букайо Сака в старте "канониров" заменил Габриэль Мартинелли. Капитан Мартин Эдегор уступил свое место Микелю Мерино.



Матч на "Энфилде" начался с мышечной травмы Вильяма Салиба, вместо которого в игру вступил новичок "Арсенала" Кристиан Москера.



"Арсенал" бы робок в начале матча, но постепенно освоился, а Нони Мадуэке хорошим ударом проверил Алиссона. Правда, других опасных моментов в первом тайме зрители не дождались — команды относились друг к другу с уважением и опаской.



Во втором тайме "Ливерпуль" прибавил, а на 60-й минуте Уго Экитике даже поразил ворота после того, как Давид Райя не смог надежно зафиксировать мяч, однако был зафиксирован офсайд.



Все к этому шло, и на 83-й минуте "красные" открыли счет. Доминик Собослаи великолепно исполнил штрафной удар с 30 метров, пробив с отскоком от штанги — 1:0.



"Канониры" резко встрепенулись, стали безраздельно владеть мячом, но реальных угроз воротам Алиссона в остатке матча не создали, да и время уже было на исходе.



В отличие от своего соперника, "Ливерпуль" нашел в себе силы прибавить во втором тайме, и гол, пускай и забитый со стандарта, был вполне логичным. "Арсенал" сыграл слишком слабо, чтобы рассчитывать на очки.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче