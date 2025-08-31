Собослаи принес "Ливерпулю" победу над "Арсеналом"
Гол Доминика Собослаи со штрафного позволил "Ливерпулю" вырвать победу 1:0 против "Арсенала" и уйти на международный перерыв единоличным лидером Премьер-Лиги.
В стартовый состав "красных" вернулся Алексис Макаллистер, заменив Кертиса Джонса.
Травмированного Букайо Сака в старте "канониров" заменил Габриэль Мартинелли. Капитан Мартин Эдегор уступил свое место Микелю Мерино.
Матч на "Энфилде" начался с мышечной травмы Вильяма Салиба, вместо которого в игру вступил новичок "Арсенала" Кристиан Москера.
"Арсенал" бы робок в начале матча, но постепенно освоился, а Нони Мадуэке хорошим ударом проверил Алиссона. Правда, других опасных моментов в первом тайме зрители не дождались — команды относились друг к другу с уважением и опаской.
Во втором тайме "Ливерпуль" прибавил, а на 60-й минуте Уго Экитике даже поразил ворота после того, как Давид Райя не смог надежно зафиксировать мяч, однако был зафиксирован офсайд.
Все к этому шло, и на 83-й минуте "красные" открыли счет. Доминик Собослаи великолепно исполнил штрафной удар с 30 метров, пробив с отскоком от штанги — 1:0.
"Канониры" резко встрепенулись, стали безраздельно владеть мячом, но реальных угроз воротам Алиссона в остатке матча не создали, да и время уже было на исходе.
В отличие от своего соперника, "Ливерпуль" нашел в себе силы прибавить во втором тайме, и гол, пускай и забитый со стандарта, был вполне логичным. "Арсенал" сыграл слишком слабо, чтобы рассчитывать на очки.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
31.08.2025 20:30
Артета на пресс-конференции:
О игре:
«Разница была минимальной.
Мы потеряли Сака, Хаверца, Эдегора, а затем Салиба выбыл ещё на разминке — это сильно повлияло, но я горжусь игроками и их реакцией».
Честно говоря, Ливерпуль ещё далек от своей игры. То чувство что все ещё в облаках витают.
Ну и Слот скорее всего фартовый тренер, нежели прагматичный. Как то бесит уже, когда команда возят на Энфилде.
