Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки пропустит минимум два месяца с травмой.

Шерки отметил свой дебют за "Сити" в Премьер-Лиге голом против "Вулверхэмптона", появившись на замену, после чего вышел в стартовом составе против "Тоттенхэма".



Райана неожиданно не оказалось в заявке "Сити" на матч против "Брайтона" в воскресенье, и после поражения со счетом 2:1 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что 22-летний француз травмирован.



Гвардиола не раскрыл характер травмы Шерки и лишь уточнил, что купленный у "Лиона" за 34 миллиона фунтов игрок будет отсутствовать до ноября, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Шерки пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед", выезд к "Арсеналу" и старт "Сити" в Лиге Чемпионов.