"Юнайтед" договорился с Эмилиано Мартинесом

Эмилиано Мартинес "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесом.

Интересуясь Мартинесом ранее этим летом, на исходе трансферного окна "Юнайтед" вернулся к идее с приглашением Эмилиано.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" уже заручился согласием Мартинеса и сейчас ведет переговоры с "Виллой".

Но при этом "Юнайтед" по-прежнему рассматривает 32-летнего аргентинцу только как страховку на случай, если приобретение голкипера "Антверпена" Сенне Ламменса сорвется.

По информации The Telegraph, "Юнайтед" как раз сделал улучшенное предложение по Ламменсу, за которого "Антверпен" хочет около 20 миллионов фунтов.




31.08.2025 19:00   

Дата 31.08.2025 19:00

