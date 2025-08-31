"Брайтон" одержал волевую победу против "Сити"

Браян Груда "Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив в гостях у "Брайтона" со счетом 2:1.

Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер освежил стартовый состав своей команды с помощью Йоэла Велтмана, Джека Хиншелвуда и Диего Гомеса, которые заменили Матса Виффера, Ясина Аяри и Мэтта О'Райли.

Джеймс Траффорд остался на воротах "горожан". Свой шанс с первых минут получили Абдукодир Хусанов, Матеуш Нунеш и Бернарду Силва.

Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Эрлинг Холанд вышел один на один, левее центра, но пробил слабо и прямо в голкипера.

"Брайтон" ответил на 19-й минуте, когда Каору Митома завершил контратаку своей команды дальним ударом, но Джеймс Траффорд совершил хороший сейв.

И если хозяева в первом тайме моментом Митомы и ограничились, то гости стали наращивать обороты, открыв счет на 34-й минуте. Омар Мармуш смело пошел в дриблинг по центру штрафной, не сумев прорваться сам, но сделав отличный пас на Холанда, который ткнул мяч в ворота — 0:1.

В дальнейшем, а также после перерыва темп был невысок. "Сити" чувствовал себя комфортно и в безопасности.

На 60-й минуте Оскар Бобб слегка не успел замкнуть прострел Мармуша вдоль ворот. "Чайки" ответили на это прорывом Янкубы Минте, чей удар был отражен Траффордом.

На 64-й минуте Нунеш рукой в своей штрафной заблокировал удар Льюиса Данка, и появившийся со скамейки Джеймс Милнер реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Сравняв счет, "Брайтон" прибрал инициативу. "Сити" пришлось сосредоточиться на оборонительных действиях, особо не помышляя о том, чтобы пойти вперед и вырвать победу.

Давление "чаек" увенчалось победным голом на 89-й минуте. Браян Груда поставил корпус Аит-Нури при приеме мяча, затем обыграл Райана и, усадив Траффорда на пятую точку, закатил мяч в пустые ворота — 2:1.

До игры Нунеша рукой ничего не предвещало беды для "Сити". "Горожане" показали себя очень хрупкой командой, которая не справились со сложными обстоятельствами.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




    шатает пепку ппц, мб пора на отдых?

    Пепу надо было уходить на отдых, собраться с мыслями после развода, и через год снова показывать класс. А сейчас будет целый сезон вату катать с Хусановыми и прочим сбродом.

    Грилиш, Волкер — норм перезапустились, сменили обстановку.

    Выебано!

    Такой пресс заруинили первые же

    Че, пепка, совсем без чики тяжко? совмем нулевой наш лысый шарлатан...

    Защита у сити - пиздец.
    Как же аканжи, аке и прочие стоунсы выглядели как боги на фоне нынешней.

    5 Манчестер Сити 3 6

    Источник: https://fapl.ru/

    чекайте прикол, админы Сити победу записали.

    почему шарлатан с черкашами не может поставить нормальный футбол?

    Пеп рип , не плзорился бы уже, сьепал на отдых

