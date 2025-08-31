"Брайтон" одержал волевую победу против "Сити"

"Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив в гостях у "Брайтона" со счетом 2:1.

Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер освежил стартовый состав своей команды с помощью Йоэла Велтмана, Джека Хиншелвуда и Диего Гомеса, которые заменили Матса Виффера, Ясина Аяри и Мэтта О'Райли.



Джеймс Траффорд остался на воротах "горожан". Свой шанс с первых минут получили Абдукодир Хусанов, Матеуш Нунеш и Бернарду Силва.



Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Эрлинг Холанд вышел один на один, левее центра, но пробил слабо и прямо в голкипера.



"Брайтон" ответил на 19-й минуте, когда Каору Митома завершил контратаку своей команды дальним ударом, но Джеймс Траффорд совершил хороший сейв.



И если хозяева в первом тайме моментом Митомы и ограничились, то гости стали наращивать обороты, открыв счет на 34-й минуте. Омар Мармуш смело пошел в дриблинг по центру штрафной, не сумев прорваться сам, но сделав отличный пас на Холанда, который ткнул мяч в ворота — 0:1.



В дальнейшем, а также после перерыва темп был невысок. "Сити" чувствовал себя комфортно и в безопасности.



На 60-й минуте Оскар Бобб слегка не успел замкнуть прострел Мармуша вдоль ворот. "Чайки" ответили на это прорывом Янкубы Минте, чей удар был отражен Траффордом.



На 64-й минуте Нунеш рукой в своей штрафной заблокировал удар Льюиса Данка, и появившийся со скамейки Джеймс Милнер реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Сравняв счет, "Брайтон" прибрал инициативу. "Сити" пришлось сосредоточиться на оборонительных действиях, особо не помышляя о том, чтобы пойти вперед и вырвать победу.



Давление "чаек" увенчалось победным голом на 89-й минуте. Браян Груда поставил корпус Аит-Нури при приеме мяча, затем обыграл Райана и, усадив Траффорда на пятую точку, закатил мяч в пустые ворота — 2:1.



До игры Нунеша рукой ничего не предвещало беды для "Сити". "Горожане" показали себя очень хрупкой командой, которая не справились со сложными обстоятельствами.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче