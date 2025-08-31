"Челси" задумался о покупке еще одного нападающего

"Челси" задумался о приобретении еще одного нападающего до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" уже потратил 90 миллионов фунтов на Жоао Педро и Лиама Делапа, после чего "синие" дали зеленый свет на переход Николаса Джексона в "Баварию".



Накануне Джексон прилетел в Мюнхен, чтобы завершить переход в "Баварию", однако в это самое время Делап получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма", после чего "синие" потребовали от Николаса вернуться в Лондон.



Джексон находится в ярости и отказывается покидать Мюнхен, все еще надеясь присоединиться к "Баварии", поэтому "Челси" задумался о приглашении нового нападающего.



По информации The Athletic, "Челси" уже сделал несколько запросов, в том числе насчет Конрада Хардера из "Спортинга".