"Челси" задумался о покупке еще одного нападающего
"Челси" задумался о приобретении еще одного нападающего до закрытия летнего трансферного окна.
Этим летом "Челси" уже потратил 90 миллионов фунтов на Жоао Педро и Лиама Делапа, после чего "синие" дали зеленый свет на переход Николаса Джексона в "Баварию".
Накануне Джексон прилетел в Мюнхен, чтобы завершить переход в "Баварию", однако в это самое время Делап получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма", после чего "синие" потребовали от Николаса вернуться в Лондон.
Джексон находится в ярости и отказывается покидать Мюнхен, все еще надеясь присоединиться к "Баварии", поэтому "Челси" задумался о приглашении нового нападающего.
По информации The Athletic, "Челси" уже сделал несколько запросов, в том числе насчет Конрада Хардера из "Спортинга".
31.08.2025 16:00
