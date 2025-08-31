Пакета останется в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" заблокировал переход Лукаса Пакеты в "Астон Виллу", и бразильский полузащитник останется в лондонском клубе.

Накануне стало известно, что "Вилла" сделала "Вест Хэму" предложение по аренде Пакеты с обязательством по выкупу общей стоимостью 47 миллионов фунтов.



И хотя сам Пакета был заинтересован в переходе в "Виллу", "Вест Хэм" отклонил поступившее предложение, утверждает talkSPORT.



Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан не захотел еще больше расстраивать своих фанатов на фоне провального старта нового сезона.



Добавим, 28-летний бразилец забил два гола в трех первых матчах нового сезона, однако это не уберегло "Вест Хэм" от двух поражений в Премьер-Лиге и вылета из Кубка Лиги.