Пакета останется в "Вест Хэме"
"Вест Хэм" заблокировал переход Лукаса Пакеты в "Астон Виллу", и бразильский полузащитник останется в лондонском клубе.
Накануне стало известно, что "Вилла" сделала "Вест Хэму" предложение по аренде Пакеты с обязательством по выкупу общей стоимостью 47 миллионов фунтов.
И хотя сам Пакета был заинтересован в переходе в "Виллу", "Вест Хэм" отклонил поступившее предложение, утверждает talkSPORT.
Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан не захотел еще больше расстраивать своих фанатов на фоне провального старта нового сезона.
Добавим, 28-летний бразилец забил два гола в трех первых матчах нового сезона, однако это не уберегло "Вест Хэм" от двух поражений в Премьер-Лиге и вылета из Кубка Лиги.
31.08.2025 15:00
Просмотров: 48
