"Фулхэм" согласовал покупку Кевина

"Фулхэм" согласовал приобретение вингера донецкого "Шахтера" за рекордные для своего клуба 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов).

По информации Sky Sports, Кевин уже прибыл в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Фулхэмом".



Покупкой 22-летнего бразильца "Фулхэм" перекроет свой рекордный на данный момент трансфер Эмиля Смит-Роу из "Арсенала" за 34 млн. фунтов.



Кевин станет только вторым новичком "дачников" этим летом после Бенжамена Леконта, приглашенного из "Монпелье" на роль запасного голкипера.



Кевин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в своих 57 матчах за "Шахтер".