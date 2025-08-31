"Фулхэм" согласовал покупку Кевина
"Фулхэм" согласовал приобретение вингера донецкого "Шахтера" за рекордные для своего клуба 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов).
По информации Sky Sports, Кевин уже прибыл в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Фулхэмом".
Покупкой 22-летнего бразильца "Фулхэм" перекроет свой рекордный на данный момент трансфер Эмиля Смит-Роу из "Арсенала" за 34 млн. фунтов.
Кевин станет только вторым новичком "дачников" этим летом после Бенжамена Леконта, приглашенного из "Монпелье" на роль запасного голкипера.
Кевин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в своих 57 матчах за "Шахтер".
31.08.2025 14:00
Просмотров: 309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А могли Стерлинга взять бесплатно)
(ответить)
несмотря на русопидоров Шахта старается держать планку по продажам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий