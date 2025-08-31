"Фулхэм" согласовал покупку Кевина

Кевин "Фулхэм" согласовал приобретение вингера донецкого "Шахтера" за рекордные для своего клуба 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов).

По информации Sky Sports, Кевин уже прибыл в Лондон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Фулхэмом".

Покупкой 22-летнего бразильца "Фулхэм" перекроет свой рекордный на данный момент трансфер Эмиля Смит-Роу из "Арсенала" за 34 млн. фунтов.

Кевин станет только вторым новичком "дачников" этим летом после Бенжамена Леконта, приглашенного из "Монпелье" на роль запасного голкипера.

Кевин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в своих 57 матчах за "Шахтер".




Метки Кевин, Фулхэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2025 14:00

  1. cristean2 31.08.2025 14:04 # cristean2
    А могли Стерлинга взять бесплатно)

  2. ar7em 31.08.2025 14:03 # ar7em
    несмотря на русопидоров Шахта старается держать планку по продажам

