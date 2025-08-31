Нападающий Йоан Висса потребовал от "Брентфорда" отпустить его из клуба до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Брентфорд" отклонил уже два предложения "Ньюкасла" о покупке Висса, хотя сам Йоан выразил желание уйти к "сорокам" и даже отказался играть за "пчел".



В воскресенье утром 28-летний Висса выпустил официальное заявление, призвав "Брентфорд" сдержать свое слово.



"Ранее этим летом я начал переговоры с руководством клуба, включая ключевых директоров и нового главного тренера. Я дал ясно понять о своем намерении откликнуться на новый вызов".



"Во время этим переговоров мне и моим представителям подтвердили, что клуб не будет стоять у меня на пути, если поступит разумное предложение. Это также было зафиксировано в письменном виде".



"Исходя из этого, я стремился найти новый клуб, держа "Брентфорд" в курсе каждого шага. Я получил предложение от другого клуба Премьер-Лиги и выразил желание перейти. Из всех своих разговоров с "Брентфордом" у меня сложилось впечатление, что у нас есть обоюдная договоренность о расставании".



"Я сохраняя надежду, что нам все еще удастся найти справедливое и разумное решение до закрытия окна", — гласит заявление Висса.