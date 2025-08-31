Висса потребовал от "Брентфорда" отпустить его из клуба
Нападающий Йоан Висса потребовал от "Брентфорда" отпустить его из клуба до закрытия летнего трансферного окна.
Этим летом "Брентфорд" отклонил уже два предложения "Ньюкасла" о покупке Висса, хотя сам Йоан выразил желание уйти к "сорокам" и даже отказался играть за "пчел".
В воскресенье утром 28-летний Висса выпустил официальное заявление, призвав "Брентфорд" сдержать свое слово.
"Ранее этим летом я начал переговоры с руководством клуба, включая ключевых директоров и нового главного тренера. Я дал ясно понять о своем намерении откликнуться на новый вызов".
"Во время этим переговоров мне и моим представителям подтвердили, что клуб не будет стоять у меня на пути, если поступит разумное предложение. Это также было зафиксировано в письменном виде".
"Исходя из этого, я стремился найти новый клуб, держа "Брентфорд" в курсе каждого шага. Я получил предложение от другого клуба Премьер-Лиги и выразил желание перейти. Из всех своих разговоров с "Брентфордом" у меня сложилось впечатление, что у нас есть обоюдная договоренность о расставании".
"Я сохраняя надежду, что нам все еще удастся найти справедливое и разумное решение до закрытия окна", — гласит заявление Висса.
