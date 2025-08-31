"Юнайтед" сделал новый запрос насчет Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" сделал новый запрос насчет голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

Мартинеса связывали с переходом в "Юнайтед" ранее этим летом, однако эти слухи не подтвердились, и Эмилиано уже успел сыграть один матч за "Виллу" в новом сезоне.



В данный момент "Юнайтед" обсуждает покупку голкипера "Антверпена" Сенне Ламменса. Переговоры находятся в продвинутой стадии, но "красные дьяволы" хотят быть готовыми на случай, если сделка сорвется.



Именно поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" заново обратился к "Вилле" и лагерю 32-летнего аргентинца.



Добавим, во всех трех матчах нового сезона Премьер-Лиги ворота "Юнайтед" защищал Алтай Байындыр, тогда как первый номер Андре Онана лишь сыграл против "Гримсби" в Кубке Лиги.