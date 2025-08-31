"Юнайтед" сделал новый запрос насчет Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" сделал новый запрос насчет голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.
Мартинеса связывали с переходом в "Юнайтед" ранее этим летом, однако эти слухи не подтвердились, и Эмилиано уже успел сыграть один матч за "Виллу" в новом сезоне.
В данный момент "Юнайтед" обсуждает покупку голкипера "Антверпена" Сенне Ламменса. Переговоры находятся в продвинутой стадии, но "красные дьяволы" хотят быть готовыми на случай, если сделка сорвется.
Именно поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" заново обратился к "Вилле" и лагерю 32-летнего аргентинца.
Добавим, во всех трех матчах нового сезона Премьер-Лиги ворота "Юнайтед" защищал Алтай Байындыр, тогда как первый номер Андре Онана лишь сыграл против "Гримсби" в Кубке Лиги.
31.08.2025 12:00
Просмотров: 1844
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: