Гвардиола уверен, что "Сити" проведет хороший сезон

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда хорошо проведет сезон 2025/26.

Прошлый сезон "Сити" завершил с пустыми руками, в Премьер-Лиге отстав на 13 очков от завоевавшего титул "Ливерпуля".



Однако после возвращения с клубного Чемпионата Мира в Соединенных Штатах Гвардиолу не покидает ощущение, что игра его команды налаживается.



"Если мы сравним эту команду с "центурионами", которые выигрывали четыре трофея на внутренней арене, делали требл и выигрывали Премьер-Лигу четыре раза подряд, то это сравнение будет не в их пользу".



"Но есть вещи, которые мне нравятся. Возможно, через два месяца я скажу, что ошибался, но прямо сейчас, после возвращения из Штатов, я наблюдаю вещи, которые мне нравятся".



"Я наблюдаю вещи, которые мне знакомы по хорошим сезонам. Это не означает, что мы будем выигрывать трофеи, но, думаю, это означает, что мы проведем хороший сезон в принципе. Думаю, мы будем в порядке", — цитирует Гвардиолу The Independent.