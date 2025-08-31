Мойес: "Грилиш оказался лучше, чем я думал"

Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес признался, что вингер Джек Грилиш превзошел его ожидания.

Отметившись двумя результативными передачами против "Брайтона" в прошлый уикенд, накануне против "Вулверхэмптона" Грилиш создал еще два гола для "Эвертона".



После победы 2:3 над "волками" Мойес отметил мотивацию, с которой 29-летний англичанин прибыл из "Манчестер Сити" на правах аренды.



"Позвольте мне сказать: я здесь не при чем. Это всецело заслуга Джека, его настрой на игру улучшился".



"Уверен, он кое-что хочет доказать. Думаю, это есть у всех нас. Думаю, в жизни всегда есть нечто, к чему ты должен стремиться".



"Думаю, Джек хочет показать, что он хороший игрок. Думаю, он показывает это в данный момент. Думаю, он играет в действительно хороший футбол".



"Он оказался лучше, чем я думал, и это главный комплимент, который я могу ему дать. Знаете, он так хорош".



"Думаю, с Джеком в нашей игре появилась новая грань в плане созидания и забитых голов", — цитирует Мойеса The Telegraph.