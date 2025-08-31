Босс "Баварии" надеется "найти решение" по Джексону

Николас Джексон Директор немецкой "Баварии" Макс Эберль намекнул, что сделка по нападающему "Челси" Николасу Джексону еще возможна.

Накануне Джексон прилетел в Мюнхен, чтобы присоединиться к "Баварии" на правах аренды с опцией выкупа, однако в последний момент "Челси", потеряв с травмой Лиама Делапа, отказался от сделки.

Вопреки предписанию "Челси", Джексон пока не покинул Мюнхен, и Эберль надеется, что переход Николаса еще удастся оформить до закрытия летнего трансферного окна.

"Челси" уведомил нас, что они хотят вернуть игрока, хотя вчера мы достигли договоренности и получили разрешение провести медобследование. Сейчас ситуация такова, что парень в Мюнхене, и мы вынуждены отправить его обратно. Таково текущее положение вещей, я не могу заглядывать в будущее".

"Я не в том положении, чтобы принять какие-либо меры. Мы скажем игроку и его агенту, что они должны вернуться в Лондон, он — игрок "Челси". Мы постараемся найти решение в заключительные 48 часов", — цитирует Эберля Bild.




31.08.2025

  1. akado 31.08.2025 09:10 # akado
    Похоже, что в Челси смекнули, что можно надавить на Баварку, дабы осуществить полноценный трансфер.

