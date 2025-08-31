Аморим: "Когда игроки стараются, я всегда буду любить их"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что любит своих игроков, когда те стараются.
После сенсационного поражения "Гримсби" в Кубке Лиги посреди недели Аморим признался, что иногда ненавидит своих игроков.
Однако в субботу "Юнайтед" вырвал победу 3:2 против "Бернли" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в компенсированное время, и этот результат вызвал противоположные чувства у Аморима.
"Когда они стараются, я всегда буду любить их. Даже когда Амад упустил свой момент, я люблю Амада, если он выкладывается без остатка".
"Нам нужно понимать, что нам всегда требуется самоотдача такого уровня. Поначалу мы хорошо играли. Думаю, у нас стали возникать сложности, когда мы изменили характеристики игроков. Это не было идеально, и можно было почувствовать, что у игроков есть небольшие сложности. Но старание всегда присутствовало, даже во втором тайме".
"Мы гнали людей в штрафную. Мы старались отправить больше людей в штрафную, а не только около нее. На протяжении недели мы делали и обсуждали некоторые вещи, и мы были сосредоточены на игре. Это самое важное", — цитирует Аморима Sky Sports.
31.08.2025 08:00
Просмотров: 340
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Любовь Аморима нужно заслужить.
(ответить)
Бля, у него раздвоение личности. Очередной Голлум-Смеагол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий