Аморим: "Когда игроки стараются, я всегда буду любить их"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что любит своих игроков, когда те стараются.

После сенсационного поражения "Гримсби" в Кубке Лиги посреди недели Аморим признался, что иногда ненавидит своих игроков.



Однако в субботу "Юнайтед" вырвал победу 3:2 против "Бернли" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в компенсированное время, и этот результат вызвал противоположные чувства у Аморима.



"Когда они стараются, я всегда буду любить их. Даже когда Амад упустил свой момент, я люблю Амада, если он выкладывается без остатка".



"Нам нужно понимать, что нам всегда требуется самоотдача такого уровня. Поначалу мы хорошо играли. Думаю, у нас стали возникать сложности, когда мы изменили характеристики игроков. Это не было идеально, и можно было почувствовать, что у игроков есть небольшие сложности. Но старание всегда присутствовало, даже во втором тайме".



"Мы гнали людей в штрафную. Мы старались отправить больше людей в штрафную, а не только около нее. На протяжении недели мы делали и обсуждали некоторые вещи, и мы были сосредоточены на игре. Это самое важное", — цитирует Аморима Sky Sports.