Пакета близок к переходу в "Астон Виллу"
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета близок к переходу в "Астон Виллу".
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Вилла" сделала свое предложение по аренде Пакеты с обязательством по выкупу общей стоимостью в 47 миллионов фунтов.
Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер не хочет терять ключевого игрока, особенно когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени.
Однако сам Пакета не просто заинтересован в переходе в "Виллу", а уже дал свое согласие присоединиться к команде Унаи Эмери.
BBC в свою очередь добавляет, что 28-летний бразилец, выступающий за "Вест Хэм" с 2022 года, также интересен "Тоттенхэму" и "Эвертону".
