3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 31 августа, четырьмя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" может всего лишь второй раз за 16 последних сезонов стартовать с трех матчей без побед в чемпионате (после 2017/18). "Манчестер Сити" пропустил только один гол в семи последних выездных поединках Премьер-Лиги. В прошлом сезоне английского первенства "чайки" набрали четыре очка против "горожан", забив четыре гола.



В лазарете "Брайтона" с травмами колена остаются Адам Уэбстер, Хулио Энсисо и Солли Марч.



Защитник "Сити" Райан Аит-Нури в порядке, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче. Йошко Гвардиол и Савиньо едва ли успеют поправиться к воскресенью, как и Матео Ковачич с Калвином Филлипсом.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ХЭМ 16:00



"Ноттингем Форест" пропускал в каждом из 10 последних матчей в Премьер-Лиге. С момента назначения Грэма Поттера никакая другая команда в английском первенстве не набрала очков меньше, чем "Вест Хэм" (20). "Лесники" выиграли все три последние встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



Единственной потерей "Форест" остается Николас Домингес. Матеуш Фернандеш готов дебютировать за свой новый клуб.



Участие в матче Лукаса Пакеты под вопросом, потому что "Вест Хэм" обсуждает переход своего лидера в "Астон Виллу". Джордж Эрти, Крисенсио Саммервилл и Луис Гильерме по-прежнему отсутствуют.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" забивал в каждом из 36 последних матчей в Премьер-Лиге, что является повторением клубного рекорда для высшего дивизиона. Со старта сезона 2023/24 "Арсенал" забивал после угловых в каждом из трех последних матчей в Премьер-Лиге, но еще никогда не делал этого четырежды подряд. Все три последние встречи "красных" и "канониров" в чемпионате завершились вничью.



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер вернулся к тренировкам и, вероятно, будет доступен. У Джереми Фримпонга травма задней поверхности бедра.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака выбыл на пару недель с повреждением задней поверхности бедра. Кай Хаверц перенес операцию на колене. Мартина Эдегора все еще беспокоит плечо. Бен Уайт, Кристиан Нергор и Леандро Троссард под вопросом. Эберечи Эзе может дебютировать за свой новый клуб.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:00



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из 19 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (11 побед, 8 ничьих), и это самая продолжительная серия такого рода в дивизионе из непрервавшихся. С ноября 2024 только "Арсенал" (1) потерпел поражений на выезде в Премьер-Лиге меньше, чем "Кристал Пэлас" (2). "Вилланы" ни разу не уступили в восьми последних домашних встречах с "орлами" в рамках высшего дивизиона (5 побед, 3 ничьи).



"Вилле" предстоит оценить готовность полузащитника Бубакара Камара. Андрес Гарсия и Росс Баркли команде не помогут. Эзри Конса снова доступен после дисквалификации.



"Пэлас" может задействовать своего новичка Йереми Пино, призванного восполнить потерю Эберечи Эзе. Крис Ричардс должен быть в порядке, Уиллу Хьюзу предстоит фитнес-тест, но Чади Риад, Одсонн Эдуар и Эдди Нкетиа точно не сыграют.