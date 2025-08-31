"Челси" выдвинул предложение по Фермину Лопесу

Фермин Лопес "Челси" выдвинул стартовое предложение в 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов) о покупке атакующего полузащитника испанской "Барселоны" Фермина Лопеса.

Соответствующее предложение было направлено "Челси" в субботу, и пока "Барселона" не дала своего ответа, сообщает talkSPORT.

"Челси" продолжает искать усиление атакующей линии, даже после приобретения вингера Алехандро Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 млн. фунтов.

Лопес провел шесть лет в академии "Барселоны", прежде чем дебютировал за первую команду в август 2023. В прошлом сезоне 22-летний испанец забил шесть голов и отдал пять результативных передач в рамках Ла Лиги.




Метки Барселона, Лопес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 326

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. robbie 31.08.2025 00:31 # robbie
    Куда им столько. Я не сильно слежу, но мне кажется у них игроков на 2 клуба хватит, не?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: