"Челси" выдвинул предложение по Фермину Лопесу

"Челси" выдвинул стартовое предложение в 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов) о покупке атакующего полузащитника испанской "Барселоны" Фермина Лопеса.

Соответствующее предложение было направлено "Челси" в субботу, и пока "Барселона" не дала своего ответа, сообщает talkSPORT.



"Челси" продолжает искать усиление атакующей линии, даже после приобретения вингера Алехандро Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 млн. фунтов.



Лопес провел шесть лет в академии "Барселоны", прежде чем дебютировал за первую команду в август 2023. В прошлом сезоне 22-летний испанец забил шесть голов и отдал пять результативных передач в рамках Ла Лиги.