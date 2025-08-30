Хадсон-Одои заключил с "Форест" новый контракт до 2028 года

Вингер Каллум Хадсон-Одои продлил свое пребывание в "Ноттингем Форест", заключив новый трехлетний контракт.

Хадсон-Одои выступает за "Форест" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2023, в течение этого времени забив 14 голов и отдав шесть результативных передач в 72 матчах за "лесников" во всех соревнованиях.



В прошлом сезоне Хадсон-Одои сыграл 31 матч в Премьер-Лиге, что стало личным рекордом для Каллума. Старания 24-летнего англичанина помогли "Форест" квалифицироваться в Европу.



Новый контракт позволит Хадсон-Одои, который уже успел отметиться голом против "Кристал Пэлас" в новом сезоне, задержаться на "Сити Граунд" до 2028 года.