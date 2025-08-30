"Челси" сообщил "Баварии", что сделки по Джексону не будет

"Челси" сообщил немецкой "Баварии", что сделки по аренде нападающего Николаса Джексона не будет из-за травмы Лиама Делапа.

Ранее в субботу стало известно, что "Челси" согласился отпустить Джексона в "Баварию" за рекордную в истории футбола арендную плату в 13 миллионов фунтов.



Джексон уже прилетел в Мюнхен для прохождения медобследования, но как раз в это время Делап получил травму задней поверхности бедра в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" (2:0).



"Это задняя поверхность бедра. Это случилось на полной скорости. Надеюсь, это займет не слишком долго, но в случае с такого рода травмой это всегда может потребовать шести-восьми недель", — сообщил главный тренер "Челси" Энцо Мареска TNT Sports.



По информации The Ahletic, "Челси" немедленно отреагировал на травму Делапа, отказавшись заключать арендное соглашение с "Баварией". Николасу было предписано вернуться в Лондон.



По слухам, Джексон находится в ярости и в данный момент отказывается покидать Мюнхен.