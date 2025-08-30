"Челси" сообщил "Баварии", что сделки по Джексону не будет

Николас Джексон "Челси" сообщил немецкой "Баварии", что сделки по аренде нападающего Николаса Джексона не будет из-за травмы Лиама Делапа.

Ранее в субботу стало известно, что "Челси" согласился отпустить Джексона в "Баварию" за рекордную в истории футбола арендную плату в 13 миллионов фунтов.

Джексон уже прилетел в Мюнхен для прохождения медобследования, но как раз в это время Делап получил травму задней поверхности бедра в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" (2:0).

"Это задняя поверхность бедра. Это случилось на полной скорости. Надеюсь, это займет не слишком долго, но в случае с такого рода травмой это всегда может потребовать шести-восьми недель", — сообщил главный тренер "Челси" Энцо Мареска TNT Sports.

По информации The Ahletic, "Челси" немедленно отреагировал на травму Делапа, отказавшись заключать арендное соглашение с "Баварией". Николасу было предписано вернуться в Лондон.

По слухам, Джексон находится в ярости и в данный момент отказывается покидать Мюнхен.




Автор mihajlo   

Дата 30.08.2025 19:35

Количество просмотров Просмотров: 1220

Последние комментарии:




  1. qess 30.08.2025 20:20 # qess
    Дебилы

    (ответить)

  2. animadora 30.08.2025 19:57 # animadora
    Есть форварды таранного типа, а есть деревянного, Дэлап относится ко вторым и его заменить может кто угодно. Очередной тупой и дорогой трансфер.

    (ответить)

  3. akado 30.08.2025 19:45 # akado
    Ну а смысл от него, если сам уже не хочет играть за синих?

    (ответить)

