"Челси" сообщил "Баварии", что сделки по Джексону не будет
"Челси" сообщил немецкой "Баварии", что сделки по аренде нападающего Николаса Джексона не будет из-за травмы Лиама Делапа.
Ранее в субботу стало известно, что "Челси" согласился отпустить Джексона в "Баварию" за рекордную в истории футбола арендную плату в 13 миллионов фунтов.
Джексон уже прилетел в Мюнхен для прохождения медобследования, но как раз в это время Делап получил травму задней поверхности бедра в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" (2:0).
"Это задняя поверхность бедра. Это случилось на полной скорости. Надеюсь, это займет не слишком долго, но в случае с такого рода травмой это всегда может потребовать шести-восьми недель", — сообщил главный тренер "Челси" Энцо Мареска TNT Sports.
По информации The Ahletic, "Челси" немедленно отреагировал на травму Делапа, отказавшись заключать арендное соглашение с "Баварией". Николасу было предписано вернуться в Лондон.
По слухам, Джексон находится в ярости и в данный момент отказывается покидать Мюнхен.
30.08.2025 19:35
Просмотров: 1220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дебилы
(ответить)
Есть форварды таранного типа, а есть деревянного, Дэлап относится ко вторым и его заменить может кто угодно. Очередной тупой и дорогой трансфер.
(ответить)
Ну а смысл от него, если сам уже не хочет играть за синих?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий