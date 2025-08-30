Эванилсон принес "Борнмуту" победу над "Тоттенхэмом"

Эванилсон Быстрый гол Эванилсона обеспечил "Борнмуту" победу 0:1 в гостях у летаргического "Тоттенхэма".

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 0:2 в гостях у "Манчестер Сити", но Дестини Удоджи выздоровел и занял место в запасе.

Главный тренер "вишенок" Андони Ираола тоже решил не делать перестановок относительно победы 1:0 над "Вулверхэмптоном".

Счет был открыт уже через четыре минуты после начала матча. Эванилсон пробил с левого края штрафной, а рикошет от бросившегося под мяч Кристиана Ромеро не оставил Гульельмо Викарио шансов на спасение — 0:1.

На 11-й минуте Антуан Семеньо был обязан удваивать счет, но пробил головой выше после подачи Дэвида Брукса внешней стороной стопы с правого фланга.

"Борнмут" и дальше смотрелся предпочтительнее, регулярно угрожая воротам Викарио, тогда как "Тоттенхэм" за первый тайм не нанес ни одного удара, даже неточного.

В начале второго тайма Семеньо напряг Викарио, а Брукс пробил в штангу ворот "шпор".

После перерыва в игре ничего не изменилось, и лишь ближе к концу матча "шпоры" активизировались, но уйти от поражения не смогли. Удар Матиса Теля был опасным, однако неточным.

"Тоттенхэм" был совершенно не похож на себя, не попав в игру с самого начала. С таким игровым преимуществом "Борнмут" легко мог забивать больше.

"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче




  1. live-juve 30.08.2025 20:08 # live-juve
    Красавцы, возили петухов весь матч

    (ответить)

  2. sherlock2025 30.08.2025 20:07 # sherlock2025
    ...ожидал большего от петунхэма ...

    (ответить)

  3. kapitoxa 30.08.2025 19:26 # kapitoxa
    фух, я уж подумал, что раскумарила их лч, а нет, все норм, все стабильно, кукареканья больше не слышно

    (ответить)

  4. redwhitegun 30.08.2025 19:10 # redwhitegun
    Вагиф по дефолту под шконарь на недельку)

    (ответить)

