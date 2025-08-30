"Ливерпуль" не позволит "Пэлас" арендовать Гомеса
"Ливерпуль" не будет включать аренду своего защитника Джо Гомеса в сделку по приобретению капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
"Ливерпуль" уже некоторое время ведет переговоры о покупке Гехи, чей контракт с "Пэлас" истекает следующим летом.
По информации BBC, со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к Гомесу, и "орлы" согласились бы отпустить Гехи к "красным" за 30 миллионов фунтов, если бы при этом смогли арендовать Джо до конца сезона.
Однако источник утверждает, что "Ливерпуль" не рассматривает предложения по аренде Гомеса. "Пэлас" придется найти другую замену Гехи или попытаться приобрести Джо.
30.08.2025 18:00
Жо Гомеца не трогать! это наш бомбардиро крокодило
