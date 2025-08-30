Лукас Пакета заинтересовал "Астон Виллу"

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Только на днях появилась информация об интересе к Пакете со стороны "Тоттенхэма", однако с тех пор "шпоры" приобрели Хави Симонса из "РБ Лейпциг".



Как сообщает talkSPORT, "Вест Хэм" все еще может лишиться своего ведущего игрока, потому что глаз на Пакету положила "Вилла", чей главный тренер Унаи Эмери хочет добавить креатива своей полузащите после расставания с Джейкобом Рэмси.



"Вест Хэм" очень дорожит Пакетой и отпустит 28-летнего бразильца только за 60 миллионов фунтов.



Добавим, Пакета сыграл каждую минуту трех первых матчей "Вест Хэма" в новом сезоне, забив два гола.