"Челси" победил "Фулхэм"

Энцо Фернандес и Жоао Педро Благосклонное судейство помогло "Челси" одержать победу 2:0 над "Фулхэмом".

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно их предыдущих матчей в Премьер-Лиге.

Уже на 14-й минуте главный тренер "синих" Энцо Мареска был вынужден произвести первую замену, выпустив Тайрика Джорджа вместо получившего травму Лиама Делапа.

Хозяева имели некоторое игровое преимущество в начале матча, но на 21-й минуте пропустили стремительную контратаку. Джош Кинг ворвался в штрафную по левому краю, на резкой смене курса избавился от Тосина Адарабиойо и поразил ближний угол ворот. Однако гол гостей не был засчитан, потому что Родриго Мунис наступил на бутсу Трево Чалобы.

"Фулхэм" играл почти на равных, а в концовке первого тайма Мойсес Кайседо просто спас "Челси", заблокировав удар Кинга с убойной позиции.

За считанные секунды до ухода команд на перерыв "синим" удалось открыть счет. Это Жоао Педро головой замкнул подачу Энцо Фернандесом углового — 1:0.

Второй тайм начался с истеричного смеха Марку Силвы, который так отреагировал на назначение пенальти в ворота своей команды за попадание мяча в руку Райана Сессеньона. Фернандес четко реализовал 11-метровый — 2:0.

"Дачники" ощущали вселенскую несправедливость, и это их надломило. Остаток матча сложился безмятежно для "Челси".

"Фулхэм" достойно сражался, однако два ключевых судейских решения оказались в пользу "Челси", надломив "дачников".

"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче




Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

30.08.2025 16:35

  1. explosion 30.08.2025 17:31 # explosion
    https://www.instagram.com/reel/DMwmB68oGG-/#

  2. sausage 30.08.2025 17:29 # sausage
    Опять манки не сами забили)

  3. meshuggah 30.08.2025 17:27 # meshuggah
    Трансферный баланс
    Пришли/Ушли Сумма компенсации
    Доходы 21 315,75 млн €
    Затраты 23 279,65 млн €
    Общий баланс +36,10 млн €

    +Аренда за жаксона
    Чё за бизнес сука

  4. gidro-met 30.08.2025 17:20 # gidro-met
    Все любят Эвертон ?!!)
    Гооооооолясо!!!!!!

  5. thegodfather 30.08.2025 17:11 # thegodfather
    Уго4ука уничтожает центр мю

  7. sherlock2025 30.08.2025 17:10 # sherlock2025
    Эти фартовые опять выиграют трофи в этом сезоне..)

  8. thegodfather 30.08.2025 16:58 # thegodfather
    Энцо Фернандес отдал больше ассистов в 2025 году во всех турнирах, чем любой другой игрок команд АПЛ.

    Начиная с финала Лиги Конференций, Энцо принял непосредственное участие в 9 голах в своих последних 11 матчах за "Челси" — 4 гола, 5 ассистов.

    [Squawka]

    Реал?

  9. hachidlo 30.08.2025 16:49 # hachidlo
    Занимательные факты из жизни пенсов-астрономов.
    Матч Челси-Фулхэм. Все колбасники следят за игрой, а армянская бабца за хачилдой и какими-то жителями Сургута с отчимом.

    Источник: https://fapl.ru/posts/116884/?c=1#c8098317


    З.ы. С победой.

  10. stamm 30.08.2025 16:49 # stamm
    благосклонное судейство... а что было не так?!

  11. sean-dyche18plus 30.08.2025 16:48 # sean-dyche18plus
    кукурелья.как обычно.лучший.любого в этом составе можно заменить.но если сломается кудряшка.то чмореске пиZда.

  12. meshuggah 30.08.2025 16:47 # meshuggah
    С победой!
    Победы в ЛК и КЧМ придали уверенности будто по прошлому сезону такие матчи максимум в ничью скатывались.
    Угловые в этом сезоне удивительно опасные от челсе, неужели.
    Ну и бист Жоао просто лучший трансфер во всей опл

  13. askarko 30.08.2025 16:45 # askarko
    фулхэм как астон вилла в лучшие времена-которая с играла с челси 4-4 и потом разобрали в мансити ливер манюню и ее ждет та же участь

  14. bembo 30.08.2025 16:45 # bembo
    если бы не было кстати арсенала с их защитой, точнее если бы она была дефолтной я бы даже махнул рукой на ту нашу защиту...
    сказать что защита пенсов хуже нынешней ситевской или ливерской ваще нет...ноо вот арсенальской однозначно

    боюсь это и будет решающим фактором (

  15. vinnipooh 30.08.2025 16:45 # vinnipooh
    ребята поздравляю с хорошей победой младший Педро забил красивый гол

  16. bembo 30.08.2025 16:44 # bembo
    разница в классе сказалось

    2 тайм тому подтверждение.
    в первом фулхем решил за счет разности в физухе передушить
    на 2 тайм силенки закончились и на поле по сути была одна команда


    претензии по поводу первого мяча спорны, типо добавили 8 минут, а забили на 9ой...во время этих 8 минут так же были задержки времени.


    пенка спорная, ваще без б. Нужна трактовка от вальтов британских.


    Естевао топ.

    Гитенс пока ето ваще не понятно че за фрукт. С гарначо хоть понятно шо умеет. Гитенс пока наверное в кубках будет играть с такой игрой. Ничего особенного не показывает. Будто тайрик джордж и тот интереснее. ПО крайней мере более готов физически, 9ку он не плохо играет так-то.

    Жоао Педро это 10 из 10.

  17. sean-dyche18plus 30.08.2025 16:44 # sean-dyche18plus
    https://postimg.cc/MMKS9NY6

    че за уголовник?

  18. sausage 30.08.2025 16:42 # sausage
    Чё дальше смотрим, манков или шпор?

  19. skychnie-oboi 30.08.2025 16:41 # skychnie-oboi
    Челси на ТРОНЕ!

  20. zheka000000 30.08.2025 16:38 # zheka000000
    Естевао удивляет. Совершенно не верил, что, во-первых, будут выпускать, во-вторых, по физике справится. Дриблинг, конечно, топ

