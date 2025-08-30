"Челси" победил "Фулхэм"
Благосклонное судейство помогло "Челси" одержать победу 2:0 над "Фулхэмом".
Стартовые составы обеих команд не изменились относительно их предыдущих матчей в Премьер-Лиге.
Уже на 14-й минуте главный тренер "синих" Энцо Мареска был вынужден произвести первую замену, выпустив Тайрика Джорджа вместо получившего травму Лиама Делапа.
Хозяева имели некоторое игровое преимущество в начале матча, но на 21-й минуте пропустили стремительную контратаку. Джош Кинг ворвался в штрафную по левому краю, на резкой смене курса избавился от Тосина Адарабиойо и поразил ближний угол ворот. Однако гол гостей не был засчитан, потому что Родриго Мунис наступил на бутсу Трево Чалобы.
"Фулхэм" играл почти на равных, а в концовке первого тайма Мойсес Кайседо просто спас "Челси", заблокировав удар Кинга с убойной позиции.
За считанные секунды до ухода команд на перерыв "синим" удалось открыть счет. Это Жоао Педро головой замкнул подачу Энцо Фернандесом углового — 1:0.
Второй тайм начался с истеричного смеха Марку Силвы, который так отреагировал на назначение пенальти в ворота своей команды за попадание мяча в руку Райана Сессеньона. Фернандес четко реализовал 11-метровый — 2:0.
"Дачники" ощущали вселенскую несправедливость, и это их надломило. Остаток матча сложился безмятежно для "Челси".
"Фулхэм" достойно сражался, однако два ключевых судейских решения оказались в пользу "Челси", надломив "дачников".
30.08.2025 16:35
Последние комментарии:
https://www.instagram.com/reel/DMwmB68oGG-/#
(ответить)
Опять манки не сами забили)
(ответить)
Трансферный баланс
Пришли/Ушли Сумма компенсации
Доходы 21 315,75 млн €
Затраты 23 279,65 млн €
Общий баланс +36,10 млн €
+Аренда за жаксона
Чё за бизнес сука
(ответить)
Все любят Эвертон ?!!)
Гооооооолясо!!!!!!
(ответить)
Уго4ука уничтожает центр мю
(ответить)
Эти фартовые опять выиграют трофи в этом сезоне..)
(ответить)
Энцо Фернандес отдал больше ассистов в 2025 году во всех турнирах, чем любой другой игрок команд АПЛ.
Начиная с финала Лиги Конференций, Энцо принял непосредственное участие в 9 голах в своих последних 11 матчах за "Челси" — 4 гола, 5 ассистов.
[Squawka]
Реал?
(ответить)
Занимательные факты из жизни пенсов-астрономов.
Матч Челси-Фулхэм. Все колбасники следят за игрой, а армянская бабца за хачилдой и какими-то жителями Сургута с отчимом.
З.ы. С победой.
(ответить)
благосклонное судейство... а что было не так?!
(ответить)
кукурелья.как обычно.лучший.любого в этом составе можно заменить.но если сломается кудряшка.то чмореске пиZда.
(ответить)
С победой!
Победы в ЛК и КЧМ придали уверенности будто по прошлому сезону такие матчи максимум в ничью скатывались.
Угловые в этом сезоне удивительно опасные от челсе, неужели.
Ну и бист Жоао просто лучший трансфер во всей опл
(ответить)
фулхэм как астон вилла в лучшие времена-которая с играла с челси 4-4 и потом разобрали в мансити ливер манюню и ее ждет та же участь
(ответить)
если бы не было кстати арсенала с их защитой, точнее если бы она была дефолтной я бы даже махнул рукой на ту нашу защиту...
сказать что защита пенсов хуже нынешней ситевской или ливерской ваще нет...ноо вот арсенальской однозначно
боюсь это и будет решающим фактором (
(ответить)
ребята поздравляю с хорошей победой младший Педро забил красивый гол
(ответить)
разница в классе сказалось
2 тайм тому подтверждение.
в первом фулхем решил за счет разности в физухе передушить
на 2 тайм силенки закончились и на поле по сути была одна команда
претензии по поводу первого мяча спорны, типо добавили 8 минут, а забили на 9ой...во время этих 8 минут так же были задержки времени.
пенка спорная, ваще без б. Нужна трактовка от вальтов британских.
Естевао топ.
Гитенс пока ето ваще не понятно че за фрукт. С гарначо хоть понятно шо умеет. Гитенс пока наверное в кубках будет играть с такой игрой. Ничего особенного не показывает. Будто тайрик джордж и тот интереснее. ПО крайней мере более готов физически, 9ку он не плохо играет так-то.
Жоао Педро это 10 из 10.
(ответить)
https://postimg.cc/MMKS9NY6
че за уголовник?
(ответить)
Чё дальше смотрим, манков или шпор?
(ответить)
Челси на ТРОНЕ!
(ответить)
Естевао удивляет. Совершенно не верил, что, во-первых, будут выпускать, во-вторых, по физике справится. Дриблинг, конечно, топ
(ответить)
