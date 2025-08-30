"Челси" победил "Фулхэм"

Благосклонное судейство помогло "Челси" одержать победу 2:0 над "Фулхэмом".

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно их предыдущих матчей в Премьер-Лиге.



Уже на 14-й минуте главный тренер "синих" Энцо Мареска был вынужден произвести первую замену, выпустив Тайрика Джорджа вместо получившего травму Лиама Делапа.



Хозяева имели некоторое игровое преимущество в начале матча, но на 21-й минуте пропустили стремительную контратаку. Джош Кинг ворвался в штрафную по левому краю, на резкой смене курса избавился от Тосина Адарабиойо и поразил ближний угол ворот. Однако гол гостей не был засчитан, потому что Родриго Мунис наступил на бутсу Трево Чалобы.



"Фулхэм" играл почти на равных, а в концовке первого тайма Мойсес Кайседо просто спас "Челси", заблокировав удар Кинга с убойной позиции.



За считанные секунды до ухода команд на перерыв "синим" удалось открыть счет. Это Жоао Педро головой замкнул подачу Энцо Фернандесом углового — 1:0.



Второй тайм начался с истеричного смеха Марку Силвы, который так отреагировал на назначение пенальти в ворота своей команды за попадание мяча в руку Райана Сессеньона. Фернандес четко реализовал 11-метровый — 2:0.



"Дачники" ощущали вселенскую несправедливость, и это их надломило. Остаток матча сложился безмятежно для "Челси".



"Фулхэм" достойно сражался, однако два ключевых судейских решения оказались в пользу "Челси", надломив "дачников".



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче