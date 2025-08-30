Исак уверен, что перейдет в "Ливерпуль" к 1 сентября

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак уверен, что перейдет в "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее днем "Ньюкасл" приобрел Ника Вольтемаде из "Штутгарта" за рекордные для своего клуба 69 миллионов фунтов.

По информации talkSPORT, Исак уверен, что теперь ему будет позволено перейти в "Ливерпуль", который готов улучшить предложение по Александеру до 130 млн. фунтов.

Исак по-прежнему отказывается играть за "Ньюкасл" и тренируется отдельно от партнеров по команде, ожидая развязки своей саги.




