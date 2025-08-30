"Брентфорду" не удалось приобрести Байера

Дортмундская "Боруссия" отказалась продать нападающего Максимилиана Байера в "Брентфорд" за 45 миллионов фунтов.

"Брентфорд" только пару недель назад обновил свой трансферный рекорд, выложив 37 млн. фунтов за вингера Данго Уаттара.



"Брентфорд" был готов переписать свой рекорд еще раз, однако предложение "пчел" в 45 млн. фунтов по Байеру было отклонено "Боруссией".



По информации The Athletic, "Брентфорд" не планирует выдвигать новое предложение по 22-летнему немцу, а это в свою очередь не позволяет "пчелам" отпустить Йоана Висса в "Ньюкасл".