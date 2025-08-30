"Брентфорду" не удалось приобрести Байера
Дортмундская "Боруссия" отказалась продать нападающего Максимилиана Байера в "Брентфорд" за 45 миллионов фунтов.
"Брентфорд" только пару недель назад обновил свой трансферный рекорд, выложив 37 млн. фунтов за вингера Данго Уаттара.
"Брентфорд" был готов переписать свой рекорд еще раз, однако предложение "пчел" в 45 млн. фунтов по Байеру было отклонено "Боруссией".
По информации The Athletic, "Брентфорд" не планирует выдвигать новое предложение по 22-летнему немцу, а это в свою очередь не позволяет "пчелам" отпустить Йоана Висса в "Ньюкасл".
30.08.2025 15:00
Просмотров: 208
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Немецкие эти фрицевские фейсы - Аля Фулькруг - это нечто )
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий