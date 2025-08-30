"Форест" купил Савону у "Ювентуса"
"Ноттингем Форест" приобрел защитника итальянского "Ювентуса" Николо Савону.
Савона связал свое будущее с "Форест" до 2030 года и стал девятым приобретением команды Нуну Эшпириту Санту этим летом.
В своем официальном заявлении "Ювентус" сообщает, что сумма трансфера 22-летнего защитника составила 15.5 млн. евро (13.4 млн. фунтов), включая бонусы.
Савона находился в системе "Ювентус" с восьми лет и только в прошлом сезоне дебютировал за первую команду. Всего Николо сыграл 40 матчей в Серии А, Лиге Чемпионов и на клубном Чемпионате Мира.
Преимущественно Савона действует в качестве правого защитника, но при необходимости может сыграть на позиции левого защитника и в центре обороны.
30.08.2025 14:00
Просмотров: 112
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: