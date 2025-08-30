Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал "Арсенал" фаворитом "номер один" на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Премьер-Лигу, опередив "Арсенал" на 10 очков. Однако Салах указывает на то, что с тех пор "красные" значительно обновили свой состав, тогда как "канониры" не понесли потерь и лишь получили усиление.



"Сегодня и на церемонии вручения наград PFA я говорил, что они ("Арсенал") являются фаворитами, потому что их команда играет вместе пять-шесть лет. Поэтому они знают игру друг друга. Также они обладают тренером, который на своем месте пять-шесть лет. Когда команда так долго находится вместе, они лучше знают игру друг друга, и им становится проще".



"В то же время команды вроде нас и "Сити" сменили много игроков, и порой это создает сложности. Команда с Пепом Гвардиолой всегда является фаворитом. Но, конечно, "Арсенал" — номер один в этом году, по моему мнению", — сообщил Салах Sky Sports.