Аморим: "Иногда я ненавижу своих игроков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что иногда испытывает ненависть к своим игрокам.

В минувшую среду игроки "Юнайтед" крупно подвели Аморима, потерпев поражение в серии пенальти от "Гримсби" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги.



После того матча Аморим намекнул на возможный уход из "Юнайтед", но это стало лишь проявлением характера Рубена, который тяжело переваривает поражения.



"Иногда я хочу уйти, иногда я хочу провести здесь 20 лет, иногда я обожаю быть со своими игроками, иногда я не хочу быть с ними. Поэтому, повторюсь, мне нужно улучшить это. Будет сложно это сделать".



"Я всегда буду вести себя таким образом после поражения. Я буду говорить, что иногда я ненавижу своих игроков, иногда я обожаю своих игроков, иногда я хочу защищать своих игроков. Так я делаю свои дела, так я буду себя вести", — цитирует Аморима The Telegraph.