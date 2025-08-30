"Фулхэм" продал Андреаса Перейру в "Палмейрас"

"Фулхэм" объявил о продаже полузащитника Андреаса Перейры в бразильский "Палмейрас".

Перейра сыграл 119 матчей за "Фулхэм" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 10 миллионов фунтов три года назад.



Перейра стал первым в истории "Фулхэма" игроком, заслужившим вызов в сборную Бразилии, за которую Андреас сыграл 10 матчей к настоящему моменту.



29-летний полузащитник надеется, что переход в "Палмейрас", заплативший "Фулхэму" 8.7 млн. фунтов в качестве компенсации, повысит его шансы отправиться на Чемпионат Мира следующим летом.