"Фулхэм" продал Андреаса Перейру в "Палмейрас"

Андреас Перейра "Фулхэм" объявил о продаже полузащитника Андреаса Перейры в бразильский "Палмейрас".

Перейра сыграл 119 матчей за "Фулхэм" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 10 миллионов фунтов три года назад.

Перейра стал первым в истории "Фулхэма" игроком, заслужившим вызов в сборную Бразилии, за которую Андреас сыграл 10 матчей к настоящему моменту.

29-летний полузащитник надеется, что переход в "Палмейрас", заплативший "Фулхэму" 8.7 млн. фунтов в качестве компенсации, повысит его шансы отправиться на Чемпионат Мира следующим летом.




