"Реал Бетис" отозвал предложение по Антони

Испанский "Реал Бетис" отозвал свое предложение о покупке вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Накануне в английской прессе распространилась информация, что "Реал Бетис" согласовал покупку Антони примерно за 25 миллионов фунтов.



Как сообщает talkSPORT, "Реал Бетис" действительно сделал предложение, которое "Юнайтед" принял, но затем клуб из Севильи передумал и отказался от сделки.



"Реал Бетис" осознал, что не сможет потратить так много, одновременно взяв на себя внушительную зарплату Антони.



В "Юнайтед" полагают, что "Реал Бетис" не отказывается от возвращения Антони совсем, а просто следует тактике для согласования более выгодных для себя условий.



"У нас нет договоренности, и мы отозвали предложение о трансфере, потому что "Реал Бетис" не может позволить трансферную стоимость и суммы, которые "Манчестер Юнайтед" должен заплатить игроку перед трансфером", — гласит заявление клуба Ла Лиги.