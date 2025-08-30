"Юнайтед" отправляет Хейлунда в "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" согласовал переход своего нападающего Расмуса Хейлунда в итальянский "Наполи" на правах аренды.

Хейлунд не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в этом сезоне, став лишним для главного тренера Рубена Аморима после того, как "красные дьяволы" приобрели Беньямина Шешко.



И хотя Хейлунд отправляется в "Наполи" только в аренду, назад в "Юнайтед" Расмус уже не вернется — чемпионы Серии А берут на себя обязательство по выкупу 22-летнего датчанина.



По информации Sky Sports, "Юнайтед" получит около 5 млн. фунтов в качестве арендной платы, а следующим летом "Наполи" выкупит Хейлунда за 38 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Хейлунд сыграл 52 матча за "Юнайтед" во всех соревнованиях и забил 10 голов, включая лишь четыре в Премьер-Лиге.